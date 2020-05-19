Sohu предрекло уничтожение Польши Россией в ходе ее вероятной ядерной войны с США

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Предполагаемое размещение американских ядерных сил на территории Польши может привести к катастрофическим последствиям для нее. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Портал Sohu пишет, что переброска ракет США в Польшу было бы равносильно появлению ножа у горла России, так как расстояние от восточноевропейской страны до Москвы составляет не более двух тысяч километров.

Если вспыхнет ядерная война между Россией и Штатами, Польша станет первым государством, которое превратится в руины, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что в случае угрозы для себя РФ, не испытывая колебаний, уничтожит географического соседа.

Ранее сообщалось, что эксперт Александр Жилин рассказал, каким может быть ответ Москвы, если США разместят свои ядерные боеголовки в Польше.