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Sohu предрекло уничтожение Польши Россией в ходе ее вероятной ядерной войны с США

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu предрекло уничтожение Польши Россией в ходе ее вероятной ядерной войны с США
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Предполагаемое размещение американских ядерных сил на территории Польши может привести к катастрофическим последствиям для нее. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Портал Sohu пишет, что переброска ракет США в Польшу было бы равносильно появлению ножа у горла России, так как расстояние от восточноевропейской страны до Москвы составляет не более двух тысяч километров.

Если вспыхнет ядерная война между Россией и Штатами, Польша станет первым государством, которое превратится в руины, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что в случае угрозы для себя РФ, не испытывая колебаний, уничтожит географического соседа.

Ранее сообщалось, что эксперт Александр Жилин рассказал, каким может быть ответ Москвы, если США разместят свои ядерные боеголовки в Польше.

ДЦ

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