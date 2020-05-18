Экс-полковник РФ назвал возможный ответ Москвы в случае размещения ядерных сил США в Польше

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18 мая 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Александр Жилин, полковник запаса ВВС и военный эксперт, рассказал, как может ответить Российская Федерация в случае размещения ядерных сил Соединенных Штатов на территории Польши. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями интернет-СМИ.

Как отметил Жилин, появление ударного американского оружия в Польше и других странах Восточной Европы является более чем реальным вариантом развития событий. Если данный сценарий будет реализован, Москва может выдвинуть свои ответные требования к Североатлантическому альянсу, полагает экс-полковник. По его словам, власти РФ должны предупредить НАТО, что атакуют восточноевропейские ракетные комплексы Штатов при малейшем подозрении на то, что они разворачиваются для удара по российской территории. Также нужно заявить руководству альянса, что в этом случае под огонь попадут и штабы в США, считает Александр Жилин.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Михаил Макарук назвал две помехи для гипотетического вторжения американской армии в Россию.