Генерал-майор РФ назвал две помехи для армии США в случае ее вторжения в Россию

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15 мая 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Учения армии США, U.S. Marines / globallookpress.com

Российский генерал-майор Михаил Макарук рассказал, с какими сложностями столкнется армия Соединенных Штатов в случае вторжения в РФ. По данному вопросу Макарук высказался в беседе с представителями интернет-СМИ.

По словам генерал-майора, помехой для подразделений, задействованных в наступательной операции, станет большая территория России. Вторым препятствием эксперт назвал имеющиеся в распоряжении Москвы силы и средства обнаружения воздушных целей и перехвата их на дальних рубежах.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское издание Sohu назвало козырь России в случае начала военного конфликта с США.