Китайское Sohu назвало козырь России в случае начала войны с Соединенными Штатами

Преимуществом Российской Федерации в случае начала военного противостояния с Соединенными Штатами станет имеющееся в ее распоряжении ядерное оружие. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.
Как отмечает издание Sohu, Вашингтон опасается Москвы по причине наличия у нее значительного ядерного арсенала. Если начнется конфликт, РФ, в частности, может задействовать свыше 140 комплексов семейства «Тополь», 110 комплексов «Ярс» и другие системы.
Ранее в четверг сообщалось, что американские аналитики предсказали, с какими трудностями придется столкнуться армии страны в случае войны на территории России и Китая.