Китайское Sohu назвало козырь России в случае начала войны с Соединенными Штатами

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14 мая 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Преимуществом Российской Федерации в случае начала военного противостояния с Соединенными Штатами станет имеющееся в ее распоряжении ядерное оружие. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Как отмечает издание Sohu, Вашингтон опасается Москвы по причине наличия у нее значительного ядерного арсенала. Если начнется конфликт, РФ, в частности, может задействовать свыше 140 комплексов семейства «Тополь», 110 комплексов «Ярс» и другие системы.

Ранее в четверг сообщалось, что американские аналитики предсказали, с какими трудностями придется столкнуться армии страны в случае войны на территории России и Китая.