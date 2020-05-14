Аналитики назвали сложности армии США в случае начала войны на территории России

Аналитики, подготовившие отчет для американских ВВС, рассказали, с какими трудностями придется столкнуться армии Соединенных Штатов в случае начала боевых действий на территории Российской Федерации и Китая.
Согласно прогнозу специалистов, проблемами для подразделений США станут «локальное численное превосходство и почти качественное преимущество» противника. Также авторы отчета констатировали, что в распоряжении и Москвы, и Пекина имеются тактическое ядерное и кибероружие.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, предсказал действия России в случае войны Штатов с Китаем.