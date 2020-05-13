Бывший разведчик предсказал действия России в случае начала войны США с Китаем

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13 мая 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВКС РФ, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Российская Федерация встанет на сторону Китая, если восточноазиатское государство столкнется с военной агрессией Соединенных Штатов. С соответствующим прогнозом выступил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Как отметил Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV, дальнейшее усиление КНР, с точки зрения Вашингтона, ставит под вопрос американскую гегемонию в мире. При этом США боятся воевать с Пекином, поскольку он является серьезным противником.

Если Штаты все-таки решатся развязать конфликт с Китаем, они столкнутся с Россией, предсказал экс-разведчик. По его мнению, Москва предпримет действия, направленные на то, чтобы не дать американцам победить в этой войне.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское издание Sohu назвало единственный сценарий примирения США и России.