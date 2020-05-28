Юрист оценил заявленное Меркель условие снятия санкций с России

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28 мая 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Andreas Gora/Keystone Press Agency

Глава Информационного Офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин в четверг, 28 мая, прокомментировал заявленное канцлером ФРГ Ангелой Меркель условие снятия санкций с России.

Ранее стало известно, что Меркель в рамках форума в преддверии председательства Берлина в Евросоюзе заявила, что санкции европейских стран в отношении России должны действовать до тех пор, пока не будет заметен прогресс в достижении минских соглашений по Донбассу.

Николай Топорнин в беседе с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что условие, высказанное канцлером ФРГ, является подтверждением прежней позиции коллективного Запада, диктуемой из Соединенных Штатов.

По мнению эксперта, речь Ангелы Меркель наводит на мысль, что она имеет желание наладить отношения одновременно с США, Российской Федерацией и Китаем. Интересно, что в отношении последнего канцлер выступила "неожиданно дружелюбно", отказавшись поддержать американскую версию о намеренном распространении COVID-19.