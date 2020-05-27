Шеф российского бюро Bloomberg не стала встречаться с депутатами Госдумы

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27 мая 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, Госдума

Глава бюро агентства деловых новостей Bloomberg в РФ Торри Кларк-Ширнина не станет отвечать на вопросы депутатов Госдумы на тему освещения борьбы с распространением коронавируса в России.

Как сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев, руководитель отказалась от встречи в самый последний момент. Скорее всего, это связано с недавними статьями Bloomberg о количестве больничных коек в РФ, а также о рейтинге российского лидера Владимира Путина. Поданная информация оказалась недостоверной, а в Bloomberg на это нечего ответить.

Шхагошев считает, что Bloomberg "будет заниматься вбросами" и в дальнейшем в рамках общей политики, проводимой американскими властями.

Ранее Посольство России призвало Bloomberg принести извинения за «очередную дезинформацию».