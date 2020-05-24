Глава ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о снижении рейтинга Путина

Россияне активно обсуждают публикацию в Bloomberg сведений о рейтинге доверия главе государства Владимиру Путину среди граждан России.Глава ВЦИОМ Валерий Федотов прокомментировал статью.
Федотов заявил о том, что уровень доверия Владимиру Путину ВЦИОМ оценивает в 67-68%. При этом добавлено, что не представлено данных о проценте россиян, готовых проголосовать за президента, так как «список кандидатов неизвестен».
Ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится о снижении рейтинга президента России до 27% в апреле.