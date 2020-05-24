Глава ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о снижении рейтинга Путина

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24 мая 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: пресс-служба Кремля, Владимир Путин

Россияне активно обсуждают публикацию в Bloomberg сведений о рейтинге доверия главе государства Владимиру Путину среди граждан России.Глава ВЦИОМ Валерий Федотов прокомментировал статью.

Федотов заявил о том, что уровень доверия Владимиру Путину ВЦИОМ оценивает в 67-68%. При этом добавлено, что не представлено данных о проценте россиян, готовых проголосовать за президента, так как «список кандидатов неизвестен».

Ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится о снижении рейтинга президента России до 27% в апреле.