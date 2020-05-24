Посольство России призвало Bloomberg принести извинения за «очередную дезинформацию»

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24 мая 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, флаг России

Посольство России в Соединенных Штатах обратилось к редакции Bloomberg с призывом извиниться за публикацию недостоверной информации о рейтинге президента России Владимира Путина.

Российские дипломаты заметили, что Bloomberg хочет создать иллюзию отрицательной динамики в России по разным вопросам. «Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — говорится в заявлении.

Ранее Bloomberg опубликовало данные, что якобы рейтинг Путина снизился до 27% в апреле. Позднее во ВЦИОМ отметили, что позитивная оценка работы президента составляет 61-63%, а уровень доверия находится на отметке 67-68%.