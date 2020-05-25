В ряде регионов пройдет электронное голосование по поправкам к Конституции РФ

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25 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Конституция, Замир Усманов/globallookpress.com

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что электронное голосование по поправкам к Конституции состоится в нескольких регионах России.

«Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии», - пояснила она.

Памфилова отметила, что в масштабном плане дистанционное голосование пока проводится не будет. По ее словам, такую инициативу должен проявить каждый регион самостоятельно, чтобы показать ЦИК свою способность выполнить советующие требования. Она ответила, что задачу облегчает отсутствие «политической конкурентной борьбы кандидатов» - это позволяет смягчить требования проведения дистанционного голосования.

«Мы будем исходить из совокупности нескольких факторов: рисков осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, технологической готовности региона и настроя жителей этого региона на участие в дистанционном голосовании», - добавила она, отметив, что каждый граждан сам выберет удобную для него форму голосования.