Владимир Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании на федеральном уровне

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23 мая 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в субботу, 23 мая, подписал закон, позволяющий проводить дистанционный сбор подписей избирателей и дистанционное электронное голосование на федеральном уровне.

В документе, предусматривающем внесение изменений в избирательное законодательство РФ, вводится понятие "дистанционное электронное голосование". Речь идет о процессе голосования, в рамках которого не используется бюллетень на бумажном носителе. Подчеркивается, что во время проведения выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума при помощи почты. Также появляется возможность дистанционного электронного голосования.

Более того, сбор подписей избирателей может осуществляться через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Данный документ уточняет и требования по заполнению подписных листов. В частности, теперь при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума должен самостоятельно указать в подписном листе свои фамилию, имя и отчество.