Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Для Геннадия Зюганова и Максима Фадеева въезд на Украину закрыт до 2023 года

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Для Геннадия Зюганова и Максима Фадеева въезд на Украину закрыт до 2023 года
Фото: www.kremlin.ru, Геннадий Зюганов

Служба безопасности Украины (СБУ) за последний месяц запретила въезд на территорию страны 41 иностранному гражданину, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и продюсеру Максиму Фадееву.

В «черном списке» оказались «российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма», сообщила в Facebook Служба безопасности страны. Как уточняют в СБУ, решения приняты в отношении тех людей, действия которых несёт угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений РФ. Указ опубликован на его сайте. Под трехлетние санкции попали, в том числе, Эрмитаж, МГУ и Русское географическое общество.

НС

Общество

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью