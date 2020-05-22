Для Геннадия Зюганова и Максима Фадеева въезд на Украину закрыт до 2023 года

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22 мая 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: www.kremlin.ru, Геннадий Зюганов

Служба безопасности Украины (СБУ) за последний месяц запретила въезд на территорию страны 41 иностранному гражданину, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и продюсеру Максиму Фадееву.

В «черном списке» оказались «российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма», сообщила в Facebook Служба безопасности страны. Как уточняют в СБУ, решения приняты в отношении тех людей, действия которых несёт угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений РФ. Указ опубликован на его сайте. Под трехлетние санкции попали, в том числе, Эрмитаж, МГУ и Русское географическое общество.