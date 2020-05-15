Зеленский подписал указ о введении санкций против Эрмитажа и МГУ

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15 мая 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Эрмитаж

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений РФ. Указ опубликован на его сайте. Под трехлетние санкции попали, в том числе, Эрмитаж, МГУ и Русское географическое общество.

Под санкциями также оказались научные, культурные и образовательные организации, работающие в Крыму — Таврическое археологическое сообщество, Крымский федеральный университет имени Вернадского, Институт археологии Крыма РАН.

Санкции предполагают блокирование активов этих организаций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на работу в стране, а также прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и других контактов.