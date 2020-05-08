Госсекретарь США Майкл Помпео пообещал Украине ужесточать антироссийские санкции

Аргументы Недели → В мире 13+

8 мая 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Майкл Помпео, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Госсекретарь США Майкл Помпео пообещал украинским властям ужесточать санкции против России.

Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и заверил его, что США продолжают поддерживать Украину.

Госсекретарь США пообещал, что Вашингтон продолжит создавать издержки для России, в том числе за счет санкций до тех пор, пока не начнут исполняться Минские соглашения.

Также он заявил, якобы «Россия и поддерживаемые ею силы» под предлогом пандемии коронавируса создают препятствия для «передвижения наблюдателей ОБСЕ и представителей гуманитарных организаций на востоке Украины».

Немецкие политики в последнее время настойчиво призывают снять санкции с России.