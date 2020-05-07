В Совфеде прокомментировали предложение депутата ФРГ снять санкции против России

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7 мая 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: сайт СФ РФ

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление депутата от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунда о том, что санкции против России должны быть немедленно сняты.

Сенатор считает, что подобные предложения исходят от стран, которые в этом заинтересованы. Ковитиди уверена, что это предложение будет серьёзно рассматрпваться и обсуждаться.

Сенатор отметилаа, что миф об "угрозе" России сегодня не актуален.

Робби Шлунд, депутат от партии «Альтернатива для Германии» и глава германо-российской группы в Бундестаге, призвал отменить антироссийские санкции. По мнению немецкого политика, санкции против России при пандемии коронавируса COVID-19 абсурдны