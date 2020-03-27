В Германии считают антироссийские санкции во время пандемии коронавируса абсурдными и призвали их отменить

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27 марта 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

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Робби Шлунд, депутат от партии «Альтернатива для Германии» и глава германо-российской группы в Бундестаге, призвал отменить антироссийские санкции. По мнению немецкого политика, санкции против России при пандемии коронавируса COVID-19 абсурдны, - сообщает kp.ru.

Робби Шлунд не первый немецкий политик, призывающий немедленно отменить санкции в отношении РФ.

Член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт ранее заявлял, что в сложные времена страны должны помогать друг другу и призвал отменить антироссийские санкции.

Робби Шлунд, комментируя заявление главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана о том, что солидарность и взаимовыручка между странами в пандемию коронавируса «беспрецедентна и крайне необходима», пояснил: «...необходимо немедленно отменить российские санкции на фоне кризиса и в интересах людей».

Напомним, Россия и еще семь стран обратились к ООН с призывом снять санкции, которые мешают борьбе с пандемией коронавируса в мире. С таким обращением также выступили представители Сирии, Китая, КНДР, Ирана, Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран-участниц «большой двадцатки» с призывом отменить ряд санкций в связи с распространением