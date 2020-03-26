«Политический расчет не может быть дороже жизни людей», 8 стран попросили ООН снять санкции, мешающие борьбе с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и еще семь стран обратились к ООН с призывом снять санкции, которые мешают борьбе с пандемией коронавируса в мире. С таким обращением также выступили представители Сирии, Китая, КНДР, Ирана, Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

«Мы обязаны предотвратить разрушение системы здравоохранения какой-либо страны в результате применения незаконных санкций. Мы не можем допустить, чтобы политический расчёт вставал на пути спасения жизней людей», — говорится в письме на имя генсека ООН.

Чуть раньше Россия потребовала от США незамедлительно снять с Ирана «антигуманные санкции», мешающие борьбе с коронавирусом. Неделю назад подобные призывы звучали из Европы. Ограничения против Москвы просили отменить в Германии и Италии.