Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press

Михаил Мишустин, который ранее был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом нового типа, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ. Об этом стало известно во вторник, 19 мая.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже подписал указ, который отменяет возложение обязанностей премьер-министра на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

Уточняется, что Михаил Мишустин во время своего пребывания в медицинском учреждении провел в формате видеоконференцсвязи несколько совещаний.

Недавно стало известно, что российский премьер идет на поправку и в ближайшее время будет выписан из больницы.

ЕТ

Экономика

Американский бизнес назвал три возможных сценария восстановления российской экономики

Американский бизнес назвал три возможных сценария восстановления российской экономики

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сообщил, что специалисты из США спрогнозировали восстановление российской экономики после пандемии коронавируса нового типа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью