Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ

Михаил Мишустин, который ранее был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом нового типа, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ. Об этом стало известно во вторник, 19 мая.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже подписал указ, который отменяет возложение обязанностей премьер-министра на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

Уточняется, что Михаил Мишустин во время своего пребывания в медицинском учреждении провел в формате видеоконференцсвязи несколько совещаний.

Недавно стало известно, что российский премьер идет на поправку и в ближайшее время будет выписан из больницы.