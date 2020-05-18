Мишустин рассказал, когда пожилым людям разрешат свободно выходить на улицу

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18 мая 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, когда могут снять ограничительные меры для пожилых людей. В настоящее время россияне старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

«Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас тем более, и мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает», - заявил глава правительства.

Мишустин добавил, что режим самоизоляции для пожилых россиян будет снят сразу же, как только для этого наступит благоприятная ситуация.