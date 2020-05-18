Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается непростой

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18 мая 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Днем в понедельник, 18 мая, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа на территории России в настоящий момент остается непростой.

В рамках заседания президиума координационного совета при правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией Мишустин подчеркнул, что рост заболеваемости в России удалось остановить.

По словам российского премьера, согласно самым осторожным оценкам, "динамика позитивная".

Ранее сегодня Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений, введенных ранее из-за распространения COVID-19.