Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается непростой

Днем в понедельник, 18 мая, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа на территории России в настоящий момент остается непростой.
В рамках заседания президиума координационного совета при правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией Мишустин подчеркнул, что рост заболеваемости в России удалось остановить.
По словам российского премьера, согласно самым осторожным оценкам, "динамика позитивная".
Ранее сегодня Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений, введенных ранее из-за распространения COVID-19.