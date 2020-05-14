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Аргументы Недели Политика

Большинство россиян сочли важными меры поддержки, предложенные Президентом

, 16:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Большинство россиян сочли важными меры поддержки, предложенные Президентом
Президент Российской Федерации Владимир Путин

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян считают значимыми меры, озвученные Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам 11 мая.

О выступлении президента 11 мая слышали 88% россиян, 70% из них следили за выступлением Путина или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Согласно данным социологического исследования, введение разовых выплат в 10 тыс. руб. на каждого ребенка (3-15 лет) поддерживают 95% россиян. 89% высказались за восстановление предприятий при соблюдении всех санитарных норм.

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ХС