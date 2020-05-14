Большинство россиян сочли важными меры поддержки, предложенные Президентом

Аргументы Недели → Политика

14 мая 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян считают значимыми меры, озвученные Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам 11 мая.

О выступлении президента 11 мая слышали 88% россиян, 70% из них следили за выступлением Путина или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Согласно данным социологического исследования, введение разовых выплат в 10 тыс. руб. на каждого ребенка (3-15 лет) поддерживают 95% россиян. 89% высказались за восстановление предприятий при соблюдении всех санитарных норм.

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