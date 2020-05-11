Появились данные об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты с борта Ту-22М3

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11 мая 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: бомбардировщик Ту-22М3, сайт Минобороны РФ

СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в России прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Запуск был произведен с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

«Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизированного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения», - отметил собеседник.

Известно, что разработка новых боеприпасов началась несколько лет назад, а испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над ракетоносцем Ту-22М3М. Кроме того, он пояснил, что она не входит в линейку ракет Х-32, но называть характеристики нового изделия не стал: «Это совершенно другое».

В Минобороны комментировать информацию пока не стали.

Ранее в Сирии прошли испытания новейшего российского танка Т-14«Армата».