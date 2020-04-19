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В Сирии прошли испытания российского танка «Армата»

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии прошли испытания российского танка «Армата»
фото: танк Т-14 "Армата", сайт Минобороны РФ

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал об испытаниях новейшего российского танка Т-14«Армата» на территории Сирии. По его словам, данный экземпляр не имеет аналогов в мире и проходит регулярное тестирование и модернизацию.

«[Испытания в САР], во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях … мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены», - высказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Мантуров отметил, что Россия получила предварительные заявки на экспорт танка в другие страны, но отправлять технику можно будет после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика. Он добавил, что Минобороны заказало доп. технические решения, чтобы выйти на серийную поставку уже со следующего года.

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