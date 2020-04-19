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Пилот российского МиГ-31 показал видео встречи с истребителем НАТО

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Пилот российского МиГ-31 показал видео встречи с истребителем НАТО
фото: МиГ-31, сайт Минобороны РФ

Пилот российского МиГ-31, сопровождавшего стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с американским истребителем F-16. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Fighterbomber.

На кадрах можно заметить, как российский летчик приближается к истребителю НАТО и приветствует пилота. При этом пользователи восхитились уважительными отношениями «летного братства» и самим полетом:

«Классно, подлетел играючи, как к стоящему!!»

Однако дата произошедшей ситуации не уточняется.

Напомним, что МиГ-31 – российский сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, который предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых погодных условиях. Развивает скорость до 2500 км/ч.

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