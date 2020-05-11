Историк назвал причину стремления Запада принизить вклад СССР в победу над фашизмом

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11 мая 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Suddeutsche Zeitung

фото: pixabay.com

Директор Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер объяснил, почему Запад пытается принизить вклад СССР в победу над фашизмом.

«Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны», - пояснил он.

Миллер считает, что сейчас появился «новый тренд» освещения Второй мировой и Великой Отечественной войн. По его словам, теперь «злом» являются не только немецко-фашистские захватчики, но и СССР, а первыми об этом заговорила Восточная Европа, в частности Украина и страны Прибалтики.

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