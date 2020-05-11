Историк назвал причину стремления Запада принизить вклад СССР в победу над фашизмом

Директор Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер объяснил, почему Запад пытается принизить вклад СССР в победу над фашизмом.
«Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны», - пояснил он.
Миллер считает, что сейчас появился «новый тренд» освещения Второй мировой и Великой Отечественной войн. По его словам, теперь «злом» являются не только немецко-фашистские захватчики, но и СССР, а первыми об этом заговорила Восточная Европа, в частности Украина и страны Прибалтики.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России «нет права праздновать День Победы».
Сенатор Алексей Пушков развеял «миф» со Знаменем Победы.