Пушков прокомментировал заявление МИД Украины о «мифе» со Знаменем Победы

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом, являлся этнический украинец.
Ранее МИД Украины опубликовал в соцсети пост, в котором обвинил в "искажении фактов" СССР. В публикации утверждается, что якобы советские власти специально предали забвению имена красноармейцев-украинцев, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что одним из первых знамя установил именно украинец – Степан Орешко.
Пушков в свою очередь заявил, что в мозгах "украинской элиты" находится мешанина, состоящая из русофобии, бандеровщины, комплекса неполноценности, заискивания перед Западом, а также болезненного желания быть первыми. "Пусть даже в водружении ненавистного Красного Знамени
над Рейхстагом", – подчеркнул сенатор.