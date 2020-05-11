Пушков прокомментировал заявление МИД Украины о «мифе» со Знаменем Победы

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом, являлся этнический украинец.

Ранее МИД Украины опубликовал в соцсети пост, в котором обвинил в "искажении фактов" СССР. В публикации утверждается, что якобы советские власти специально предали забвению имена красноармейцев-украинцев, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что одним из первых знамя установил именно украинец – Степан Орешко.