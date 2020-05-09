Facebook блокирует за размещение фото установки знамени Победы над Рейхстагом

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9 мая 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

pixabay.com, Facebook

Администрация социальной сети Facebook на фоне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне удаляет знаменитое фото военкора Евгения Халдея, запечатлевшего установку знамени Победы над Рейхстагом.

Facebook указывает, что пользователь не может ничего публиковать в следующие 24 часа. При повторном нарушении запрет на публикации составит три дня. Сообщается, что причиной является нарушение норм общества и создание некой опасности.

"Информационное гестапо не дремлет", "Значит, фашисты ещё есть и помнят русского солдата", пишут в соцсетях.

Журналист Максим Кононенко предположил, что блокировка постов со знаменем не связана с самим снимком или тематикой Великой Отечественной войны. Он отмечает, что банит явно робот, который" видит в фотографии опасное поведение. То есть, русский солдат опасно стоит на башне рейхстага".

Интересно при этом, что "опасность представляет", судя по комментариям в сети, только цветное фото, чёрно-белые система пока не трогает.

Ответ администрации Facebook журналисту-международнику Леониду Свиридову.