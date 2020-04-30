Мэр Усть-Кута Александр Душин объяснил поджог леса чиновниками: «Политика»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 апреля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

А. Душин, фото из соцсети

Мэр Усть-Кута Александр Душин рассказал, что поджог травы на его лесном участке в Усть-Кутском районе имеет политический окрас. Среди подозреваемых в поджоге леса - представители администрации Усть-Кутского района, в том числе первый замглавы района Михаил Барс.

В сеть попало видео, как чиновников, прибывших к частому угодью на лодке с канистрами бензина задержали местные жители. На месте задержания находился и мэр Усть-Кута Александр Душин. Он снял инцидент на видео.

В сентябре в Иркутской области должны состояться выборы главы Усть-Кутского района. На этот пост претендуют действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР и единоросс Александр Душин.

Душин считает, что возгорание леса на арендуемом им участке должно было скомпрометировать его перед избирателями. По его мнению, поджог имеет чисто политический окрас, чтобы опорочить его и "Единую Россию".

Сейчас по поводу задержания подозреваемых проводят разбирательство полиция, Следком, прокуратура.

Михаил Барс был избит на месте происшествия местными жителями и находится в больнице.

Задержанные утверждают, что приехали просто снимать очаги возгорания для публикации пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.