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Появились подробности о задержании поджигавших чиновников лес

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Байкал 24

Появились подробности о задержании поджигавших чиновников лес
фото: pixabay.com

Мэр города Усть-Кут в Иркутской области Александр Душин подтвердил информацию о задержании чиновников, подозреваемых в поджоге леса. Отмечается, что накануне их поймали местные жители.

Александр Душин отметил, что в лесу был замечен дым, а после на месте происшествия задержали заместителя мэра Михаила Барса, начальника сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского, пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову, специалиста по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянова. При себе у чиновников были канистры с бензином и квадрокоптер.

При этом задержанные утверждают, что приехали просто снимать очаги возгорания для публикации пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.

Кроме того, мэр Усть-Кута сам проводит профилактические отжиги сухой растительности около своих сельхозугодий, о чем  поставил в известность Авиалесоохрану и другие ответственные за безопасность лесов органы. 

Ранее сообщалось, что чиновников поймали местные жители и захотели устроить самосуд, избив заместителя мэра. 

БА

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