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В Иркутской области несколько высокопоставленных чиновников Усть-Кута попались за поджоги леса

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ust-kut24.ru

В Иркутской области несколько высокопоставленных чиновников Усть-Кута попались за поджоги леса
pixabay.com

В Иркутской области жители города Усть-Кута поймали  группу местных высокопоставленных чиновников за поджогами леса. Очевидцы рассказали, что за поджогами в Верхнем подрайоне застали троих мужчин и женщину.

Первый заместитель мэра Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов приехали по реке на катере  с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера.

Ранее, несколько дней назад они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода.

Чиновников, поджигающих лес, обнаружили в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом. Как говорят очевидцы, свидетели поджогов попытались устроить самосуд, избив Барса.

Завтра, 29 апреля, утром на место поджогов направится оперативная группа сотрудников полиции и Следственного Комитета.

Усть-Кут - небольшой город в Иркутской области, расположенный у слияния реки Куты и Лены, в 510 километрах от Иркутска.

В соцсетях появилось видео инцидента. 

 

ИЧ

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