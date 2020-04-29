Лавров: претензии Запада к Китаю по поводу коронавируса огорчают

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29 апреля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

MFA Russia/via Globallookpress.com, Сергей Лавров

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва огорчена риторикой политиков, которые пытаются "показывать пальцем на ту или иную страну" в поисках виновных в пандемии коронавируса.

"Вы упомянули о том, что США обвиняют Китай. В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР", – сказал министр. Он добавил, что Россия выступает за объединение усилий и многосторонние подходы в борьбе с COVID-19.

Чем ближе президентские выборы в США, тем сильнее Вашингтон угрожает наказать Китай за его якобы причастность к созданию коронавируса. От разговоров американские сенаторы перешли к реальным делам – в Конгрессе уже активно обсуждают несколько законопроектов, предусматривающих санкции против КНР.

Сергей Лавров в субботу, 25 апреля, прокомментировал нападки некоторых стран на Всемирную организацию здравоохранения на фоне распространения коронавируса нового типа.