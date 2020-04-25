Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 25 апреля, прокомментировал нападки некоторых стран на Всемирную организацию здравоохранения на фоне распространения коронавируса нового типа.
 
По словам Лаврова, Москва видит в нападках ряда государств на ВОЗ стремление оправдать собственные недостаточные и запоздавшие меры по борьбе с COVID-19.
 
Напомним, ранее глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как она якобы не предоставила своевременно информацию о коронавирусной инфекции и не довела правду о заболевании до мировой общественности.
ЕТ

Здоровье

Главрач Первой Градской больницы предположил, какие будут последствия эпидемии коронавируса COVID

Главрач Первой Градской больницы прокомментировал слухи о том, что коронавирус COVID — это репетиция глобальной эпидемии

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет считает, что после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди, скорее всего, сделают какие-то выводы для себя.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью