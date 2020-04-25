Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 25 апреля, прокомментировал нападки некоторых стран на Всемирную организацию здравоохранения на фоне распространения коронавируса нового типа.

По словам Лаврова, Москва видит в нападках ряда государств на ВОЗ стремление оправдать собственные недостаточные и запоздавшие меры по борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как она якобы не предоставила своевременно информацию о коронавирусной инфекции и не довела правду о заболевании до мировой общественности.