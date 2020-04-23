ВОЗ: ситуация в Москве по коронавирусу вызывает осторожный оптимизм

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23 апреля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Москва

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Темпы заболеваемости замедлились. "Ситуация, кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать", - сказала она. Вуйнович отметила в эфире телеканала «Россия-24», что переход к новой фазе борьбы с инфекцией надо совершать постепенно и очень осторожно. По ее словам, не исключены вторая и третья волна распространения коронавируса в мире, так как иммунитет у населения в настоящее время не такой, чтобы полностью исключить вирус.

Число заражённых COVID-19 в столице приблизилось к 34 тысячам человек.

Ранее ВОЗ дала оценку российской системе здравоохранения.