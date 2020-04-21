ВОЗ дала оценку российской системе здравоохранения

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21 апреля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Эхо Москвы"

Nikolay Titov/Russian Look, врачи

Россия смогла сохранить систему здравоохранения в период пандемии COVID-19, и это самое главное, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Вуйнович считает, что система здравоохранения России в состоянии обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение трех-четырех недель.

"Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное", - добавила она.

По словам Вуйфнович, ВОЗ находится в постоянном контакте с РФ по борьбе с коронавирусом и делится с российским Минздравом опытом Италии и КНР.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 5642 человек в 78 регионах России, полностью выздоровели 427 человек.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, с чем связан рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве.