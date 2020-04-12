В ВОЗ объяснили, почему в Москве резко увеличивается количество заболевших коронавирусом

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, с чем связан рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве. По ее словам, последние десять дней жители столицы демонстрировали «расслабленное поведение».
«Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня», - заявила она.
Вуйнович отметила, что еще на прошлой неделе количество заболевших снижалось, однако теперь произошел резкий всплеск. Она связала это также с несвоевременными обращениями москвичей к врачам.