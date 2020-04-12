В ВОЗ объяснили, почему в Москве резко увеличивается количество заболевших коронавирусом

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12 апреля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, с чем связан рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве. По ее словам, последние десять дней жители столицы демонстрировали «расслабленное поведение».

«Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня», - заявила она.

Вуйнович отметила, что еще на прошлой неделе количество заболевших снижалось, однако теперь произошел резкий всплеск. Она связала это также с несвоевременными обращениями москвичей к врачам.