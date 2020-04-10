ВОЗ: количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

Всемирная организация здравоохранения вечером в пятницу, 10 апреля, сообщила, что в мире количество людей, зараженных коронавирусом нового типа, к настоящему моменту превысило 1,5 миллиона человек.

Согласно последним данным, COVID-19 выявили у 1 521 252 человек. Общее количество жертв коронавирусной инфекции составило 92 798.

В ВОЗ также подчеркнули, что максимальное число зараженных выявлено в европейском регионе – 799 696 человек. Отмечается, что меньше всего случаев заболевания коронавирусом нового типа зафиксировано на территории Африки – 8 789 человек.