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ВОЗ: количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВОЗ: количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек
градусник, pixabay.com
Всемирная организация здравоохранения вечером в пятницу, 10 апреля, сообщила, что в мире количество людей, зараженных коронавирусом нового типа, к настоящему моменту превысило 1,5 миллиона человек.
 
Согласно последним данным, COVID-19 выявили у 1 521 252 человек. Общее количество жертв коронавирусной инфекции составило 92 798.
 
В ВОЗ также подчеркнули, что максимальное число зараженных выявлено в европейском регионе – 799 696 человек. Отмечается, что меньше всего случаев заболевания коронавирусом нового типа зафиксировано на территории Африки – 8 789 человек.
ЕТ

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