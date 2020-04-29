Захарова прокомментировала текущую ситуацию в отношениях России и Чехии

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29 апреля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог России и Чехии должен строиться на взаимоуважении. По ее словам, Москва делает все, чтобы не допустить напряженности в отношениях между странами.

«Мы делаем все для того, чтобы этого не было, потому что мы исходим из того, что эти отношения должны развиваться на взаимоуважительной основе. И почему мы видим цепочку действий иной направленности, у меня большой вопрос», - высказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова отметила, что считает странным переименование площади, на которой находится посольство РФ, в честь Бориса Немцова. Дипломат считает, что увековечить память какого-то политика можно «без политизации данного вопроса».

Ранее премьер-министр Чехии сообщил, что не позволит другим странам организовывать акции протеста на территории Праги. Такое заявление он сделал после появления информации о российском дипломате, который якобы прибыл с ядом, чтобы отравить чешских политиков.

При этом он объяснил, могут ли из-за этой ситуации выдворить посла РФ из Чехии.