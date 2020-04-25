Лавров не ждет никаких результатов от нормандских переговоров

Аргументы Недели → Политика 13+

25 апреля 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: ТАСС

Сергей Лавров на фото пресс-службы МИД

Никаких результатов от переговоров в нормандском формате не будет. Украина будет требовать встречи в Берлине. Смысла в саммите пока нет. Это краткий пересказ того, о чем заявил Сергей Лавров. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Интервью с главой российского МИД вышло в преддверие конференции лидеров стран «нормандской четверки». Оно запланировано на следующую неделю.

«Какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: «Давайте скорее собираться в Берлине», — сообщил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что для решения проблемы Донбасса существует контактная группа в Минске. Однако украинская сторона эти возможности игнорирует.

«Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы "нормандский формат" стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям», — охарактеризовал Сергей Лавров происходящее в кулуарах: «Они считают, что в рамках этого "нормандского формата" есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация».

Ранее Зеленский пытался шантажировать Россию. Однако шантаж не удался.