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Лавров не ждет никаких результатов от нормандских переговоров

, 23:05 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: ТАСС

Лавров не ждет никаких результатов от нормандских переговоров
Сергей Лавров на фото пресс-службы МИД

Никаких результатов от переговоров в нормандском формате не будет. Украина будет требовать встречи в Берлине. Смысла в саммите пока нет. Это краткий пересказ того, о чем заявил Сергей Лавров. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Интервью с главой российского МИД вышло в преддверие конференции лидеров стран «нормандской четверки». Оно запланировано на следующую неделю.

«Какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: «Давайте скорее собираться в Берлине», — сообщил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что для решения проблемы Донбасса существует контактная группа в Минске. Однако украинская сторона эти возможности игнорирует.

«Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы "нормандский формат" стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям», — охарактеризовал Сергей Лавров происходящее в кулуарах: «Они считают, что в рамках этого "нормандского формата" есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация».

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