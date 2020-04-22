Кремль отреагировал на угрожающие намеки Зеленского

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22 апреля 2020, 23:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globallookpress.com/ Zygimantas gedvila via www.imago

Киевский шантаж не вышел. Москва тонко намекнула президенту Украины, что не нужно разбрасываться пустыми словами. Дмитрий Песков прокомментировал шантаж Зеленского.



Поводом для реакции пресс-секретаря российского Президента стали пространные намеки украинского лидера. Через несколько дней должные состояться переговоры в нормандском формате. И Зеленский попытался напугать Кремль.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о Донбассе: «Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел».

«И теоретически, и практически это возможно», — парировал Дмитрий Песков: «Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер».

В этом ответе можно угадать тонкий намек на то, что попытка Киева продавить Москву выглядит нелепой.