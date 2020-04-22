Зеленский отказался заканчивать войну на Донбассе, как обещал

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22 апреля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Президент Украины не сдержал одно из важных предвыборных обещаний. Год назад Зеленский собирался закончить войну на Донбассе и говорил, что для этого нужно, просто, перестать стрелять. Теперь у него другая риторика.

Эти слова Зеленский произнес в фильме «Год президента Зеленского». Он вышел в эфире украинского телеканала.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну», — заявил год, как президент Украины: «Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел».

В словах Зеленского многие прочитали намек на угрозы. Но на самом деле, его слова больше похожи на уловку. В ближайшее время намечается возобновление переговоров в «нормандском формате». Саммит должен был пройти в апреле. Однако из-за коронавируса был перенесен и состоится в формате видеоконференции.