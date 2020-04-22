В Кремле прокомментировали слухи об искусственном происхождении коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оценил заявления некоторых «экспертов», которые попеременно заявляют то об искусственном, то о естественном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса», - сказал Песков.

Он отметил, что на сегодняшний день никто не обладает достаточным количеством информации, чтобы подтвердить ту или иную точку зрения. Песков добавил, что все подобные высказывания абсолютно бездоказательны.