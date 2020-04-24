Грузия грозит отозвать посла после назначения Саакашвили

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24 апреля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

globallookpress.com/ Sergii Kharchenko

Официальный Тбилиси намерен отозвать своего посла из Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Поводом для дипломатического скандала стало обещанное назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера украинского правительства.

В Грузии Михаила Саакашвили разыскивают. Ему вменяют целый букет преступлений. Среди них и разгон митинга, и растрата средств, и избиение депутата.

«Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо», — заявил глава грузинского кабимина: «Конечно же Грузия отреагирует на подобный шаг. Мы пока не оттзывали посла, но если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций».

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по реформам в украинском правительстве. Информация об этом стала известна накануне. Сначала были слухи, что Зеленский предложил Саакашвили должность. Позже эта информация подтвердилась.