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Украинский аналитик назвал назначение Саакашвили «одной из серьезнейших ошибок» Зеленского

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Украинский аналитик назвал назначение Саакашвили «одной из серьезнейших ошибок» Зеленского
Политик Михаил Саакашвили, Oleg Pereverzev / globallookpress.com

Назначение Михаила Саакашвили на пост заместителя главы правительства Украины является «одной из серьезнейших ошибок» президента страны Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением выступил Кость Бондаренко, киевский политический эксперт.

Как предположил аналитик в разговоре с «ПолитНавигатором», имеющий «истеричный характер» Саакашвили не сможет найти общий язык с руководителем МВД Арсеном Аваковым, что станет одним из факторов дестабилизации ситуации в стране. Также Бондаренко отметил, что появление в правительстве Украины Саакашвили, близкого к американской Демпартии, вряд ли вызовет одобрение у администрации США, где в настоящий момент у власти находятся республиканцы.

Схожую точку зрения в беседе с тем же порталом высказал эксперт Сергей Белашко. Согласно его прогнозу, «не способный работать в системе» Михаил Саакашвили «не уживется» с Арсеном Аваковым.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Верховной Раде предупредили об угрозе установления диктатуры на Украине.

 

ДЦ

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