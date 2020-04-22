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В Верховной Раде предупредили об угрозе диктатуры на Украине после «зеленовируса»

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховной Раде предупредили об угрозе диктатуры на Украине после «зеленовируса»
Заседание Верховной Рады Украины, Yuliya Ovsyannikova / globallookpress.com

Украине грозит установление диктаторской власти. С соответствующим предупреждением выступила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

Парламентарий разместила на своей странице в социальной сети Facebook публикацию, где подвергла критике деятельность команды президента Владимира Зеленского, который был избран на этот пост год назад.

Также Геращенко отметила, что украинская оппозиция и гражданское общество должны выйти из «летаргического сна». По мнению депутата, после «зеленовируса» в стране появится спрос на сильную руку, что грозит установлением диктатуры.

Ранее сегодня сообщалось, что в самопровозглашенной ДНР сделали экстренное заявление о новой атаке киевских военных в зоне конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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