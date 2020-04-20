В Госдуме обвинили Зеленского в желании уничтожить население республик Донбасса

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20 апреля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Edijs Palens / globallookpress.com

В Госдуме РФ обвинили украинского президента Владимира Зеленского в желании уничтожить население самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее заявление сделал депутат Виктор Водолацкий.

Российский парламентарий прокомментировал план главы соседнего государства по возвращению ДНР и ЛНР, детали которого он раскрыл недавно в телеэфире. Зеленский, в частности, отметил, что «мы зайдем», когда из Донбасса «выйдут войска».

«Если Зеленский говорит, что "войска уйдут", то он подразумевает, что нужно уничтожить народ Донбасса», - отметил Водолацкий.

Ранее в понедельник сообщалось, что Сергей Марков, отечественный эксперт, назвал украинские регионы, которые имеют право войти в состав Российской Федерации.