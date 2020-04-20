Политолог Марков назвал имеющие право войти в состав России украинские регионы

Наступил момент для государственной перезагрузки Украины, входящим в ее состав регионам необходимо определиться, в какой стране они хотят жить. С соответствующим заявлением выступил Сергей Марков, российский политический эксперт.
Как информирует интернет-издание Shark News, аналитик высказал мнение, согласно которому Николаевская, Харьковская, Днепропетровская и Одесская области находятся под украинской «оккупацией». Так как в данных регионах говорят преимущественно на русском языке, они имеют право присоединиться к РФ, отметил Марков.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Алексей Журавко описал сценарий возможного распада бывшей советской республики.