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Политолог Марков назвал имеющие право войти в состав России украинские регионы

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Политолог Марков назвал имеющие право войти в состав России украинские регионы
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Наступил момент для государственной перезагрузки Украины, входящим в ее состав регионам необходимо определиться, в какой стране они хотят жить. С соответствующим заявлением выступил Сергей Марков, российский политический эксперт.

Как информирует интернет-издание Shark News, аналитик высказал мнение, согласно которому Николаевская, Харьковская, Днепропетровская и Одесская области находятся под украинской «оккупацией». Так как в данных регионах говорят преимущественно на русском языке, они имеют право присоединиться к РФ, отметил Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Алексей Журавко описал сценарий возможного распада бывшей советской республики.

 

ДЦ

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