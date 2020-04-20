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Экс-депутат Верховной Рады описал сценарий возможного будущего распада Украины

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Экс-депутат Верховной Рады описал сценарий возможного будущего распада Украины
Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады Украины, описал сценарий вероятного распада Украины. По данному вопросу политический деятель высказался в разговоре с представителями российских СМИ.

Журавко, ставший собеседником ФАН, отметил, что в настоящий момент Украина «распродает последние остатки зерновых», в недалеком будущем возможны голодные бунты. По словам экс-парламентария, в будущем страна «просто развалится».

Согласно прогнозу, озвученному Алексеем Журавко, первыми отколются регионы, которые расположены на юго-востоке. Также должны выйти из состава Украины западные территории. Это произойдет после того, как там появится «местный радикально настроенный королек» вроде бывшего президента Петра Порошенко, предсказал Журавко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ назвали два сценария будущего восставших против киевской власти республик Донбасса.

 

ДЦ

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