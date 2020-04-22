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ДНР сделала экстренное заявление об ударе ВСУ по пригороду Донецка из-за «спин» гражданских

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР сделала экстренное заявление об ударе ВСУ по пригороду Донецка из-за «спин» гражданских
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины атаковали пригород Донецка, «умышленно прячась за спинами гражданских людей». Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном сегодня Народной милицией ДНР.

В ополчении проинформировали, что киевские военные обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы поселка Старомихайловка. Участвовавшие в данной атаке орудия располагались в районе школы №2 в городе Красногоровка.

В результате удара оказались повреждены два домостроения.

Ранее сегодня сообщалось, что в российской блогосфере опубликовали материал, в котором названы предполагаемые спонсоры участвующих в силовой операции против республик Донбасса ВСУ.

 

ДЦ

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