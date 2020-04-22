ДНР сделала экстренное заявление об ударе ВСУ по пригороду Донецка из-за «спин» гражданских

Вооруженные силы Украины атаковали пригород Донецка, «умышленно прячась за спинами гражданских людей». Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном сегодня Народной милицией ДНР.
В ополчении проинформировали, что киевские военные обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы поселка Старомихайловка. Участвовавшие в данной атаке орудия располагались в районе школы №2 в городе Красногоровка.
В результате удара оказались повреждены два домостроения.
Ранее сегодня сообщалось, что в российской блогосфере опубликовали материал, в котором названы предполагаемые спонсоры участвующих в силовой операции против республик Донбасса ВСУ.