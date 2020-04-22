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Названы возможные «спонсоры» воюющей против республик Донбасса армии Украины

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы возможные «спонсоры» воюющей против республик Донбасса армии Украины
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Названы предполагаемые «спонсоры» Вооруженных сил Украины, принимающих участие в военной операции против самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом рассказывается в материале, размещенном в блогосфере.

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», по мнению ряда экспертов, ВСУ финансируют американские фонды, специализирующиеся на защите демократии. Также предполагается, что средства перечисляют крупные украинские бизнесмены, которые заинтересованы в возвращении своей собственности в Донбассе. В числе этих предпринимателей блогер назвал Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Ранее сегодня сообщалось, что российский политолог Сергей Марков назвал три государства, которые могут образоваться на месте Украины в случае распада страны.

 

ДЦ

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